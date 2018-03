"Odihneste-te in pace, capitane!" Mesajele lui Cristi Chivu, Adrian Mutu si Ianis Hagi dupa moartea lui Davide Astori

Non posso credere... ho sempre sperato che non fose vero. E la piu triste notizzia. Sarai per sempre il nostro capitano e un grandissimo amico vero. I miei piu caldi pensieri vanno verso la Famiglia di Davide e alla Fiorentina. Ciao caro mio amico. #RIP #13

