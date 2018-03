Contra, dezvaluiri din vestiarul Milanului dupa bataia cu Davids: "Galliani m-a intrebat daca i-am dat tare!"

Cosmin Contra a vorbit despre unul dintre cele mai tensionate momente ale carierei.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: 21.45 PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA!

Actualul selectioner al Romaniei a jucat pentru AC Milan in sezonul 2001-2002, iar despartirea de "Diavoli" a fost una cu scandal. Bataia dintre Contra si Edgar Davids a intrat deja in legenda fotbalului.

Contra spune ca nu se mandreste cu acel moment, insa precizeaza ca a fost felicitat dupa incident. Inclusiv Galliani s-a numarat printre admiratorii romanului. Oficialul lui Milan i-a anulat amendat pe care AC Milan o dictase impotriva lui Contra.



"Dau din casa, dar multa lume m-a felicitat. Il urau. Inclusiv Galliani m-a felicitat. Am primit o amenda de o suta si ceva de mii de euro. Galliani a venit la turneul pe care il jucam, Audi Cup, si, la o cafea, mi-a spus ca nu va fi nicio amenda si m-a intrebat daca i-am dat tare. Nu ma mandresc cu asta, mi-am cerut scuze in direct si la Milan Channel. Dar nu am facut altceva decat sa ma apar", a declarat Cosmin Contra la DigiFM.