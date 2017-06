Vardar Skopje a castigat Liga Campionilor la handbal masculin: 24-23 in finala cu PSG

Vardar si-a adjudecat pentru prima data trofeul Ligii Campionilor.

Echipa macedoneana de handbal masculin HC Vardar a castigat, in premiera, Ligii Campionilor, dupa ce a invins in finala Turneului Final Four de la Koln, formatia franceza PSG Handball cu scorul de 24-23 (12-11).

FC Barcelona Lassa, condusa de selectionerul Romaniei, Xavier Pascual, a incheiat pe locul 4.

In finala mica, pentru medalia de bronz, s-au duelat Telekom Veszprem – FC Barcelona, echipa ungara impunandu-se fara probleme, scor 34-30 (18-17).

In semifinale, PSG Handball a eliminate pe Telekom Veszprem, cu 27-26 (11-11), iar HC Vardar a trecut de FC Barcelona Lassa, cu 26-25 (13-12).

FC Barcelona Lassa este condusa de Xavier Pascual, selectionerul nationalei Romaniei, sub conducerea caruia ibericii au castigat Liga Campionilor in 2011 si 2015, echipa avand opt trofee la activ.

In 2016, trofeul a fost castigat de echipa poloneza KS Vive Tauron Kielce.