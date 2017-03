Anunt de ultima ora! Dupa Neagu, CSM a mai dat o lovitura: Gullden si-a prelungit contractul

CSM Bucuresti isi face echipa MONDIALA! Castigatoarea Champions League o pastreaza in echipa si pe Bella Gullden!

Jucatoarea din Suedia ramane la CSM pana in 2019. Anuntul a fost facut in aceasta seara de club pe site-ul oficial.

Alaturi de CSM, Gullden e castigatoare a Champions League, unde a fost cea mai buna marcatoare a sezonului!

"Am decis sa raman la CSM pentru inca doi ani. Imi place foarte mult aici. Am venit din Danemarca sa castig trofee. In primul sezon, am luat Liga Campionilor, acum imi doresc mai mult. Fanii sunt minunati. Momentele in care vin dupa mine, dupa meciuri, si imi spun cat de mult ma apreciaza fac toate eforturile sa merite", a spus Gullden.