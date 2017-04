ANALIZA | Poate castiga CSM din nou Liga Campionilor? Avantajele echipei bucurestene inainte de FINAL 4

CSM Bucuresti, detinatoarea trofeului Champions League, s-a calificat in Final Four, dupa doua victorii in fata unguroaicelor de la Ferencvaros. DETALII AICI

27-26 la Budapesta, 57-51 la general contra lui Ferencvaros, iar CSM Bucuresti e din nou in Final 4-ul Ligii Campionilor de la Budapesta. Poate echipa romana sa devina a cincea din istorie care isi apara trofeul?

Pentru al doilea an consecutiv, CSM Bucuresti, campioana Romaniei, si unica echipa din tara noastra care a cucerit Liga Campionilor, s-a calificat in Final Four-ul de la Budapesta, unde are nevoie de doua victorii pentru a-si pastra trofeul cucerit anul trecut tot in capitala Ungariei. CSM-ul a repetat performantele din sezonul trecut, cand a schimbat antrenori, a avut probleme in grupe, dar si-a revenit senzational in sferturi, cand a castigat ambele manse contra lui Rostov, respectiv Ferencvaros, pentru a merge intre cele mai bune echipe din Europa, in Final 4, acolo unde se va bate cu Gyor, Vardar si Buducnost pentru trofeu, in perioada 6-7 mai.

Care sunt, insa, avantajele CSM-ului si care sunt sansele de a-si pastra trofeul, devenind doar a cincea echipa din istorie, dupa Hypo, Slagelse, Viborg si Gyor care reuseste acest lucru?

Imprevizibile, dar atrag atentia



Paradoxal, castigatoarea sezonului trecut al Ligii, care si-a pastrat, in mare masura, lotul, ar trebui sa fie principala favorita la cucerirea unui nou trofeu. Doar ca dinastiile in handbalul feminin sunt greu de construit, iar concurenta este foarte mare. Anul trecut, CSM a cucerit trofeul – lucru recunoscut de jucatoare si de conducere – mai ales gratie statutului de „underdog”. Pe romaneste, nimeni nu a luat in considerare echipa bucuresteana in cursa pentru trofeu, multi fiind axati pe Gyor sau Vardar.

Doar ca CSM a transformat aceasta lipsa de presiune in arma, iar victoria cu Vardar, venita dupa un parcurs slab in grupe, inclusiv esecuri categorice in meciurile cu echipa macedoneana, a transformat-o intr-un adversar redutabil in fata Gyorului. De data aceasta, lucrurile stau altfel. Chiar daca CSM a avut un nou parcurs sub asteptari in primele 12 partide, lucrurile se schimba pe final, in actuala configuratie a Ligii Campionilor. Iar victoriile clare cu Ferencvaros, poate mai clare decat scorul general de 57:51, vor atrage din nou atentia adversarilor principali din lupta celor mai puternice patru echipe din Europa. Mai ales ca Per Johansson, omul care a revitalizat echipa bucuresteana, poate sa fie citit deja de adversari, mai ales ca exista deja 120 de minute de handbal in care ideile sale vor fi urmarite.

Experienta face diferenta



Inaintea sezonului, statisticile EHF aratau ca CSM este cea mai experimentata echipa din aceasta editie a Ligii Campionilor, cu o medie de varsta de 29,8 ani, cu jumatate de an mai mare decat a echipei de pe locul 2, Rostov. Spre exemplu, Vardar avea media de varsta de doar 28 de ani, Buducnost cu 5 ani si jumatate mai mica decat CSM, iar Gyor de doar 23,4 ani! Iar la CSM, experienta este pusa in aplicare in mod excelent.

Doar o echipa cu experienta poate sa gestioneze meciuri catastrofale, cum ar fi dubla cu Gyor, in care CSM a pierdut cu 27:24 si 33:25, pentru ca mai apoi sa revina pe final de sezon si sa obtina victorii excelente. Paula Ungureanu, Linnea Torstenson sau Mica Bradeanu sunt jucatoare care devin decisive in punctele cheie ale partidelor, atat in atac, cat si in defensiva. Chiar daca iau, uneori, decizii care par gresite, jucatoarele se revanseaza.

Gullden si Martin, cele mai bune la ora actuala. Din lume!



Valoarea lotului e, totodata, unul din principalele atuuri ale echipei bucurestene. In acest moment, e clar ca CSM-ul are cel putin doua jucatoare care sunt cele mai bune pe posturile lor in lume la ora actuala. E vorba de Bella Gullden si Carmen Martin care, coincidenta sau nu, sunt cele mai bune marcatoare ale campioanei Europei in acest sezon al Ligii. Poate si de aceea, conducatorii CSM-ului au un singur regret pentru sezonul viitor: acela ca nu au reusit sa o convinga pe Martin sa semneze prelungirea, iberica urmand sa evolueze din sezonul urmator la Nice, in Franta.

Chiar daca au inceput partida cu Ferencvaros cu emotii in prima parte, ratand cate o arucnare de la 7 metri de fiecare si irosind alte atacuri, cele doua superstaruri si-au revenit pe parcurs si au continuat sezonul excelent prin care trec. Gullden a facut senzatie cu doua „no-look passes” prin care a scurtcircuitat defensiva adversa, in timp ce Martin nu a mai ratat nimic in ultimele 40 de minute.

Antrenorul potrivit, la momentul potrivit

Pare incredibil cum, uneori, conducerea unui club poate sa ia decizii atat de bune, dar cateodata sa greseasca atat de mult! CSM e deja la al treilea antrenor, lucru care in fotbal ar fi atras deja comentarii negative si ar fi fost criticat dur. E drept, sefii CSM-ului au gresit doua decizii care se puteau dovedi capitale: mai intai, Jakob Vestergaard n-a aratat nimic in ultimii sapte ani pentru a putea fi considerat un candidat bun, dovada si faptul ca a parut fricos, deloc sigur pe ceea ce face, asadar o solutie slaba pentru CSM. Nici Aurelian Rosca nu s-a potrivit ca antrenor pentru un lot atat de pretentios cum e cel al campioanei Europei, autoritatea sa fiind aproape spre zero.

„Cine nu risca, nu castiga,” au spus sefii echipei bucurestene atunci cand l-au reactivat pe Per Johansson, antrenor care nu mai antrenase de cinci ani la nivel inalt, conducand mai mult de placere echipe din liga a doua suedeza. Un leu in cusca in timpul meciului, dar cu voce de fier de pe banca la time-out-uri, Johansson a impus un program profesionist, dar dur, cu doua antrenamente pe zi. Iar focus-ul echipei a fost imediat pus pe ultima parte a sezonului. „Nu as compara cu ceea ce s-a intamplat sezonul trecut, dar suntem la fel de concentrate si o echipa unita,” a spus Oana Manea, inainte de prima mansa a meciului cu Ferencvaros. Lucru care s-a vazut pe teren. E prea mult sa speram la inca o finala? La o noua mare victorie? Ramane de vazut. Cert e ca CSM si-a cimentat locul in elita handbalului feminin european.

ADRIAN COSTEIU