A jucat 13 ani in ISLANDA si vrea sa devina Master Chef! Povestea senzationala a portarului Craiovei :)

Portarita Craiovei la handbal vrea sa devina Master Chef! A invatat sa gateasca si rechin, in Islanda, unde a trait in ultimii 14 an!

Noua portarita a Craiovei la handbal a jucat 13 ani in Islanda. Nascut la Craiova, Florentina a aparat pentru nationala Islandei in ultimii 4 ani. A invatat sa gateasca la Rejikjavik.



"Am mancat rechin, am mancat foarte mult peste acolo. Sotul meu m-a urmat 13 ani. El nu a mai putut sa reziste acolo din cauza climei", spune Florentina.



De cand s-a intors acasa, Florentina nu mai vrea sa auda de peste!A gatit coaste de porc la un restaurant din Craiova. :)