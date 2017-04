Ziua si lovitura pentru Bayern! L-a convins pe Thiago sa semneze pana in 2021

Dupa ce a activat ieri optiunea pentru transferul definitiv al lui Coman, Bayern a mai dat astazi o lovitura.

Cea mai tare gala de box a anului, LIVE la ProTV pe 29 aprilie! ASEDIU pe Wembley: Klitschko vs Joshua si Simion vs Quigg!

Supercampioana din Bundesliga i-a prelungit contractul lui Thiago Alcantara, unul dintre fotbalistii cu cea mai importanta cota din lotul lui Bayern in acest moment. Dorit de Guardiola in Premier League, la City, Alcantara a decis sa continue pe Allianz Arena cel putin pana in 2021. Anuntul a fost facut de Bayern pe Twitter.