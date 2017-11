"Nici nu stia cat e scorul!" James Rodriguez, aproape de o tragedie la partida Gladbach - Bayern! Ce a patit fostul jucator al lui Real

Seria de victorii pe linie a lui Jupp Heynckes de la revenirea la Bayern a fost oprita de adversarul care ii pune mereu probleme - Borussia Monchengladbach.

Bayern Munchen a fost oprita din marsul spre un nou titlu in Bundesliga de catre Borussia Monchengladbach, cea care a invins-o cu 2-1 pe propriul teren. Thorgan Hazard din penalty si Matthias Ginter au dus scorul la 2-0 inainte de pauza, pentru ca Vidal sa stabileasca scorul final in minutul 74. Este a 2-a victorie a lui Gladbach in fata lui Bayern in ultimele 3 meciuri pe teren propriu.

Pe langa infrangere, cei de la Bayern sunt ingrijorati de starea lui James Rodriguez. Jucatorul columbian a fost inlocuit la pauza de catre Heynckes cu Marco Friedl dupa ce a primit o lovitura puternica la cap.

"James Rodriguez are cel mai probabil o comotie. Nici nu stia care este scorul la pauza" a declarat Heynckes dupa partida. Daca James nu a ajuns la spital in urma coliziunii cu Tony Jantschke, revenindu-si pana la finalul partidei, jucatorul celor de la Gladbach a avut nevoie sa fie transportat la spital.