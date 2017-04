Imaginea superba care a starnit mii de reactii dupa SUPER DERBY-ul Schalke - Dortmund! TOATA Germania o cauta pe aceasta fata

Imaginea a fost distribuita de mii de ori si a ajuns pana la jucatorii Borussiei. Fundasul Bartra o cauta acum pentru a-i face cadou tricoul sau.

I want to meet this woman! Will you help me find her? I wanna gift her my shirt! Help me with RT + hashtag #SheLovesBVB @BVB #EchteLiebe ???????????? pic.twitter.com/ETh6cIJteR