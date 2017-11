Dat AFARA de la prima echipa! Starul de 80 de milioane i-a infuriat pe sefi! Ce a facut Aubameyang

Relatia lui Aubameyang cu Borussia e din ce in ce mai complicata!

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Super golgeterul lui Dortmund n-a fost inclus in lot pentru meciul cu Stuttgart, de vineri! Plecat al Barcelona pentru a-l vizita pe prietenul Dembele, Aubameyang a iesit in club alaturi de fratele sau. Informatia a ajuns la conducere, care a reactionat imediat.

Un fan a intrebat pe twitter de ce Aubameyang nu e in clipul care ii arata pe jucatori la aeroport inaintea plecarii spre Stuttgart, iar raspunsul a venit imediat chiar de la administratorii contului oficial BVB: "A fost exclus din lot pentru acest meci din motive disciplinare".

Aubayemang, 28 de ani, este evaluat de Borussia la 80 de milioane de euro. Atacantul e intr-o forma excelenta si in acest campionat, dupa ce a incheiat sezonul precedent cu 40 de goluri marcate. Gabonezul are 10 goluri in Bundesliga, 4 in Cupa Germaniei si unul in UEFA Champions League.