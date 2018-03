Tatarusanu a reusit PARADA ANULUI in Franta! Foarfeca superba a lui Payet, blocata de portarul roman! La final a izbucnit SCANDALUL

Dimitri Payet a fost implicat in toate fazele din partida Olympique Marseille 1-1 Nantes.

Ciprian Tatarusanu continua sezonul excelent la Nantes si a fost in prim-plan in egalul obtinut pe terenul celor de la Marseille. Claudio Ranieri s-a revoltat insa dupa partida, considerand ca echipa sa merita victoria! Ranieri i-a reprosat lui Dimitri Payet ca nu a oferit mingea inapoi in finalul partidei dupa ce fusese trimisa in afara terenului de un jucator al lui Nantes pentru ca Ciprian Tatarusanu sa primeasca ingrijiri medicale.

Payet a refuzat sa ofere mingea inapoi, considerand ca era vorba de o tragere de timp, iar Florian Thauvin a egalat. "Cred ca Dimitri Payet trebuia sa returneze mingea la final, chiar inainte i-am spus sa o faca. Am vrut sa vad daca o va face. Asa e insa fotbalul. Exista jucatorii cu clasa, gentlemani, si apoi sunt altii care pastreaza mingea in loc sa o returneze" a spus Ranieri.

Payet s-a aparat: "Sunt un jucator cu fair-play. Nu vrea sa intind coarda, insa am vazut ca portarul si fundasul s-au prabusit la pamant fara sa fie atinsi, asa ca ma continuat si am inscris. Acum putem spune chiar ca s-a facut dreptate" a declarat Payet.

Tatarusanu a reusit si faza meciului cand a blocat o foarfeca trimisa de Payet.

Payet a fost cumva "implicat" si in golul celor de la Nantes - el a fost doborat involuntar de arbitru iar Nantes a recuperat mingea si a pornit atacul care a dus la deschiderea scorului.