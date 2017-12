"Ronaldinho reincarnat!" Dribling monumental reusit de un jucator din Ligue 1! Cum si-a ridiculizat adversarul

Bennasser a oferit driblingul etapei in Ligue 1, in meciul dintre Caen si Lyon. Acesta l-a ridiculizat pe brazilianul Marcal in flancul drept.

"Driblingul asta e mai brazilian decat brazilianul Marcal", au comentat fanii.

La pauza, Olypique Lyon a condus-o, insa, pe Caen cu 1-0, cu golul lui Cornet (10).

My goodness. That's just mean. That man might have a family! pic.twitter.com/nPkzpOkkFS