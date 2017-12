Prima plecare de la PSG! E dorit in China: "Antrenorul mi-a spus ca si-ar dori sa-l transfere!"

PSG este nevoita sa cedeze jucatori in valoare de cel putin 75 de milioane de euro pentru a echilibra balanta financiara a clubului dupa investitiile masive din vara.



Lucas Moura pare a fi primul jucator care va pleca de la PSG in aceasta iarna. Moura ar putea ajunge in China, la Beijing Guoan. Brazilianul Renato Augusto, care joaca la echipa chineza, a declarat ca antrenorul sau i-a cerut referinte legate de Moura.



"Antrenorul Roger Schmidt m-a intrebat ce parere am despre Lucas, mi-a spus ca si-ar dori sa-l aiba la echipa. Nu stiu insa daca au inceput negocierile", a declarat Renato Augusto pentru Esporte Interativo.