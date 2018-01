NEYMAR, MOTIV DE PANICA LA PSG // Cele 2 momente care i-au speriat pe seicii care au platit 222 de milioane de euro! Real Madrid incearca sa profite de situatie

Le Parisien scrie ca situatia lui Neymar ii ingrijoreaza pe sefii lui PSG.

Sefii celor de la Paris Saint-Germain sunt ingrijorati de situatia lui Neymar, anunta Le Parisien, publicatie cunoscuta ca fiind apropiata de liderul din Ligue 1. Conform jurnalistilor parizieni, nu doar starea fizica a lui Neymar ii ingrijoreaza pe oficialii clubului, ci si fluieraturile primite de brazilian la victoria cu 8-0 in fata celor de la Dijon!

Neymar a ratat derby-ul cu Lyon din ultima etapa, pierdut de PSG cu 2-1, din cauza unor probleme la coapsa, fiind a 2-a accidentare a lui Neymar din acest an! Aceasta accidentare a venit dupa meciul cu Dijon de saptamana trecuta cand a fost fluierat de o arena intreaga desi PSG conducea cu 7-0 iar Neymar marcase 3 goluri. Braziianul a tinut insa sa execute el penalty-ul de la 8-0, fanii lui PSG dorind ca Edinson Cavani sa fie executantul pentru a deveni cel mai bun marcator din istoria clubului.

Neymar este sustinut de antrenorul Unai Emery, cel care l-a aparat pe Neymar intr-o conferinta de presa: "Fluieraturile au venit in contextul acelui moment. Sunt sigur ca daca va fi pe teren la urmatorul meci, fanii il vor sustine" a spus Emery.

Cei de la Real Madrid spera sa profite de toata aceasta situatie si de faptul ca cei de la PSG au inceput sa se intrebe daca suma record platita a meritat in contextul in care pare sa fi adus o ruptura in vestiar. Astfel, dubla cu Real Madrid din optimile Ligii Campionilor devine si mai importanta pentru viitorul jucatorului brazilian la PSG.