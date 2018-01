BANII SAU LIGA // PSG a primit nota de plata din partea UEFA! Cati bani trebuie sa plateasca seicii pentru a nu fi exclusi din Liga Campionilor

UEFA a incheiat ancheta in cazul PSG.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Forul European nu a gasit nereguli la transferurile lui Neymar si Mbappe, cumparati pentru 220 de milioane de euro si 180 de milioane vara trecuta.

PSG a depasit insa pragul fairplay-ului financiar, iar acum este obligata sa vanda jucatori in valoare de 70 de milioane de euro pana in iunie, pentru ca echipa sa nu fie exclusa din editia viitoare de Champions League. Seicii trebuie sa fie foarte atenti la calcule. Transferul lui Mbappe se va realiza abia in vara, deoarece tanarul atacant a fost imprumutat de la Monaco pentru un sezon tocmai pentru a nu depasi flagrant regulile UEFA.

L'Equipe scrie ca PSG spera sa scape de problemele cu forul european prin vanzarea a doi jucatori. Angel di Maria si Javier Pastore sunt oricum nemultumiti la Paris si isi cauta angajamente, iar seicii spera sa obtina de pe urma lor suma necesara pentru a evita dezastrul excluderii din cea mai importanta competitie europeana.