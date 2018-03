Anunt neasteptat inaintea meciului cu Real: PSG pregateste un nou RECORD istoric de transfer! Pe cine vor sa aduca

Cei de la PSG au 3 nume pe lista scurta.

Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: 21.45 PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal! Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA!

Paris Saint-Germain va bate un nou record de transfer - seicii sunt gata sa plateasca o suma uriasa pentru un portar, anunta Le 10 Sport. Minim 70 de milioane de euro vor trebui sa plateasca cei de la PSG pentru unul dintre cele 3 nume de pe lista: Gianluigi Donnarumma, Thibaut Courtois si Alisson Becker.

Ultimul dintre ei are un sezon fantastic la Roma, insa sperantele care ar fi o varianta mai accesibila din punct de vedere financiar sunt risipite de cei de la Roma. Aflat si pe lista lui Liverpool, Alisson costa minim 70 de milioane de euro, scriu francezii!

Alisson este titular in poarta nationalei Braziliei, in fata lui Ederson de la Manchester City, iar cei de la AS Roma au recunoscut ca acesta ar putea sa plece dupa Campionatul Mondial din Rusia. Daca transferul s-ar face pentru suma vehiculata, Alisson ar deveni cel mai scump portar din istoria fotbalului, depasind recordul din 2001 al lui Gianluigi Buffon.