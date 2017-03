VIDEO! Prima imagine publica cu Borcea in 2017! Toti au ramas uimiti. Cum a aparut astazi la tribunal

Borcea s-a facut bine si a ajuns in sfarsit la tribunal!

Borcea s-a facut bine si a ajuns in sfarsit la tribunal! A fost adus in catuse.... si i-a aparat pe Sandu si Mitica in procesul cu Mititelu! Fostul patron al Craiovei vrea sa-l reclame la DNA pentru marturie mincinoasa!

Borcea a mai fost chemat de 4 ori dar n-a ajuns. S-a scuzat ca e bolnav. A 5-a oara a venit. S-a aranjat pentru intalnirea cu judecatorii.



"E bine imbracat, e chipes, dar ca si cunostinte si caracter e zero! Zero barat este!", spune Mititelu.

Reporter: Cum vi s-a parut Cristi Borcea?

Dragomir: Foarte sexy, cred ca muriti dupa el!

"Am votat totdeauna cum am vrut eu!" a spus Borcea, care le-a luat apararea lui Sandu si Mitica!

"Maine fac plangere penala pentru marturie mincinoasa la DNA!", spune Mititelu.

Reporter: Credeti ca i-au cerut sa minta?

Mititelu: 100%! pai se vedea ca incearca sa ii ajute!

Reporter: A mintit pentru dumneavoastra cum zice Mititelu ?

Dragomir: cine e mititelu, nu l cunosc,