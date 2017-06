Povestea FABULOASA a golgeterului NECUNOSCUT al Romaniei! Are 21 de ani si 53 de goluri marcate intr-un sezon: "Voiam sa ma las si sa plec in America"

Cand a primit telefonul care l-a chemat la U Cluj, planurile lui erau departe de fotbal.

Brian Lemac a devenit golgeterul Romaniei dupa un sezon senzational in liga a 4-a. In urma cu un an, isi propunea sa renunte definitiv la cariera profesionsta si sa plece in Statele Unite, unde locuieste fratele sau, Denis Lemac, fost jucator la Dinamo.

"Stateam acasa, ma gandeam ce sa fac cu viata mea. Aveam de gand sa plec in America. Probabil ca eram acolo azi daca nu s-ar fi intamplat sa ma sune de la U Cluj. Marius Popescu mi-a zis la echipa. Eram de tot in vacanta, nu mai aveam nicio perspectiva, stateam. N-am stat deloc pe ganduri cand am auzit de varianta asta", spune Lemac pentru actualdecluj.ro.

In primul sezon la U, Brian a marcat nu mai putin de 53 de goluri: 48 in campionat, trei in Cupa si doua la barajul de promovare in C.

"Am avut un an foarte bun, dar e vorba doar de liga a 4-a. Sezonul urmator tragem iar la promovare. Daca ma tin bine, poate voi fi din nou golgeter. Viata mea s-a schimbat total, nu credeam ca se poate intampla asa ceva. Din nimic, am castigat tot. Am ajuns la cea mai mare echipa din Ardeal, avem cei mai faini suporteri. Sunt tanar, imi traiesc pentru prima oara cariera de fotbalist despre care credeam ca e terminata la 20 de ani. Sper ca urmatorii ani sa ma prinda tot aici si sa fie cat mai multi. Universitatea e una dintre echipele mari ale Romaniei, e doar o chestiune de timp pana va fi din nou in Liga 1. M-am indragostit iremediabil de aceasta echipa", a explicat Lemac pentru sursa citata.