Incredibil! Voiau sa promoveze, dar se RETRAG din campionat. Ultima ora: ce echipa din B renunta dupa 4 etape

Dezamagit de rezultate, patronul clubului a luat decizia de a renunta complet la echipa!

Luceafarul Oradea se retrage din liga a 2-a dupa numai 4 etape. Clubul a trimis deja un act oficial catre FRF in care anunta ca paraseste competitia. In cazul in care Luceafarul nu isi schimba in ultimul moment planurile, rezultatele ii vor fi anulate, iar punctele obtinute de adversare se vor sterge.

Directorul executiv de la Luceafarul, Cristian Sabau, le-a transmis azi jucatorilor ca sunt liberi sa plece: "Maine sa predati echipamentul. Veti lua ultimul salariu si va dam actele sa deveniti jucatori liberi de contract. Luceafarul se desfiinteaza!"

"Ni s-a spus ca se baga bani degeaba in echipa, ca nu sunt rezultate", a declarat un jucator pentru Liga2.ro.

Bihorul se alatura judetelor Valcea, Salaj, Vaslui, Mehedinti, Bistrita-Nasaud si Olt pe lista celor fara echipa in primele 3 ligi din fotbalul romanesc.

Pe langa antrenorul Talnar, raman fara loc de munca si jucatori importanti trecuti pe la echipe din primele doua ligi ca Herghelegiu, Cordos, Paul Pacurar, Alex Iacob, Alin Mutu sau fostul stelist Ionut Poiana.