Daniel Niculae, eroul Rapidului in liga a patra! Giulestenii sunt lideri dupa victoria cu Progresul

Academia Rapid s-a impus cu 3-1 in meciul cu Progresul Spartac.

Daniel Niculae inscrie din nou pentru Rapid. Atacantul a egalat in partida cu Progresul Spartac II, iar apoi si-a adus echipa in avantaj. Barbalau a stabilit scorul final, 3-1 pentru rapidisti, care ocupa primul loc in Liga a patra.



Giulestenii au 4 puncte in fata Stelei, care are insa si doua meciuri mai putin disputate. Cele doua echipe au remizat etapa trecuta in Giulesti.