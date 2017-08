CSA nu stie in ce liga joaca, dar vinde abonamente! Cat costa intrarea la toate meciurile din primul sezon

CSA Steaua are sprijin important din partea galeriei Stelei.

Cu cateva zile inainte de a afla in ce liga va fi inscrisa, CSA Steaua anunta ca scoate la vanzare 300 de abonamente pentru noul sezon, primul de la reinfiintarea sectiei de fotbal. Steaua va afla pe 20 august daca va fi inscrisa in liga a patra, asa cum a cerut, sa va fi nevoita sa o ia de la liga a cincea in acest sezon.

Comunicatul oficial

CSA "Steaua" Bucuresti pune in vanzare, incepand cu data de 21 august 2017, 300 de abonamente valabile pentru meciurile echipei de seniori, din editia de campionat 2017-2018, de pe teren propriu.

Abonamentele pot fi achizitionate de la bazinul Ghencea, de la casierie, dupa urmatorul program: in zilele de luni si miercuri, intre orele 8.00 si 16.00, iar in zilele de marti intre orele 12.00 si 20.00.

Pretul unui abonament este de 150 de lei.