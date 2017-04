Balint a inceput sa planga in direct! Cuvintele care l-au emotionat pe fostul jucator al nationalei. VIDEO

Gabi Balint a inceput sa planga in direct la radio Europa FM, la emisiunea prezentata de Andreea Esca.

Balint a vorbit despre sora lui mai mica, iar aceasta a povestit despre relatia cu fostul fotbalist. Balint s-a emotionat si a inceput sa planga.



"Sora mea s-a nascut chiar cu un an inainte sa plec eu. Am apucat putin sa stau cu ea. Am avut grija de ea. Dupa aceea, cand veneam acasa, ne intalneam tot timpul.

E o diferenta destul de mare intre noi si n-am putut sa fim atat de apropiati ca sa vorbesc orice cu ea. Unsprezece ani sunt intre noi", a dezvaluit fostul fotbalist in emisiunea "La radio cu Andreea Esca", de la Europa FM, inainte ca o inregistrare cu sora lui sa fie difuzata in emisiune.

"El a plecat de la 15 ani. Eu aveam 4 ani cand a plecat. N-as putea sa va dau multe detalii. De multe ori, cand aducea acasa colegii de fotbal imi era rusine sa vorbesc cu el. Era asa o diferenta mare intre noi. imi placea foarte mult de Dan Petrescu.

Cand a inceput sa vina acasa, ma lua in concedii la mare. Cand a fost plecat in Spania, am fost la el. Acum vine mult mai des acasa. Pot sa zic ca de cativa ani suntem mai apropiati", au fost cuvintele care l-au facut sa planga pe fostul international.