VIDEO | Bogdan Stancu a marcat pentru Bursaspor! E al patrulea gol pentru "Motan" in acest sezon

Bogdan Stancu a marcat pentru Bursaspor.

"Motanul" a deschis scorul pentru Bursa in deplasarea de la Konyaspor, in minutul 7. Stancu a ramas singur cu portarul si si-a trecut in cont a patra reusita din acest sezon.

Kembo-Ekoto (min.32) si Behich (min.45+1) au mai inscris pentru oaspeti, astfel ca Bursa conduce cu 3-0 la pauza.