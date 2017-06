Un mexican i-a spus sotiei ca se duce sa cumpere tigari si a plecat in Rusia la Cupa Confederatiilor :))

ESPN dezvaluie o poveste fantastica de la aceasta editie a Cupei Confederatiilor inainte de finala dintre Germania si Chile care va avea loc duminica. Un mexican a comis un gest nebun pentru a-si vedea echipa nationala la turneul din Rusia.

Arturo Garcia si-a mintit sotia pentru a putea sa vada echipa nationala. El i-a spus ca merge la magazin sa isi cumpere tigari si a parcurs 10.500 de kilometri pana la Kazan! Mai intai a zburat pana in Germania de la Monterrey, restul drumului fiind facut cu masina. Astfel, el a putut sa vada meciul Mexicului cu Portugalia din faza grupelor.

Daca nu era suficient faptul ca si-a mintit partenera de viata, pentru a ajunge in Rusia el a folosit banii pusi deoparte de-a lungul timpului!

Mexican Fan Tells Wife He's Going to Get Cigarettes, Flies to Russia For Confederations Cup Instead https://t.co/1xUh0AP8Uy pic.twitter.com/y82zQt9pU2