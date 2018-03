ULTIMA ORA | Ibrahimovic socheaza din nou: ar putea veni in Romania pentru a fi pregatit de Cupa Mondiala! Anuntul momentului in fotbalul mondial: "Usa nu e inchisa!"

Ibrahimovic socheaza din nou.

Zlatan Ibrahimovic a declarat ca se gandeste serios sa revina la echipa nationala pentru a putea participa la Campionatul Mondial din Rusia. Atacantul suedez s-a retras de la nationala dupa Campionatul European din 2016, competitie pe care Suedia a parasit-o inca din faza grupelor.

Ibra a fost apoi macinat de accidentari si a jucat doar 7 meciuri pentru Manchester United. Varful in varsta de 36 de ani a declarat ca nu exclude total posibilitatea unei reveniri la nationala in vederea participarii la Campionatul Mondiald in Rusia.

"E o intrebare dificila (n.red. participarea la Campionatul Mondial). Vreau sa simt ca pot sa imi ajut echipa si sa contribui cu ceva, nu vreau sa revin doar pentru ca in trecut am fost cineva. Usa nu este inchisa, totusi. Imi e dor de echipa nationala. Cand joci 20 de ani pentru echipa si dintr-odata nu mai esti acolo si vezi cum joaca altii, e greu", a declarat Ibrahimovic pentru Reuters.

Daca va decide sa revina la nationala, fanii romani l-ar putea pe Ibrahimovic la Craiova, in direct la ProTV. Romania va disputa o partida amicala cu Suedia pe 27 martie, pe noul stadion din Banie.