Sumudica, deprimat dupa eliminarea din Cupa: "Imi cer scuze fanilor, nu am o bagheta magica!"

Marius Sumudica a fost eliminat din Cupa Turciei. Kayserispor a terminat la egalitate returul din sferturi cu Akhisarspor, scor 2-2, dupa ce in tur pierduse cu 0-1.

Antrenorul roman a fost dezamagit dupa acest esec, insa spune ca a realizat la Kayseri mai mult decat si-a propus si mai mult decat s-a reusit in sezonul trecut.

"Sunt atat de deprimat, dar am totusi o nelamurire. Toată lumea intelege fotbalul in Turcia si respect chestia asta. Sunt convins ca nimeni nu ar fi spus nimic daca eram eliminati de Vanspor sau de Yada Eyupspor. Au fost echipe mari eliminate inaintea noastra. Am realizat mai mult decat am facut-o anul trecut. Suntem pe locul 5 in campionat. Avem un obiectiv in campionat, tragem din greu sa-l indeplinim si pentru asta lucram din greu.

Este foarte dificil sa castigi atat Cupa, cat si campionatul, mai ales pentru o echipa care sezonul trecut a terminat pe locul 15. Nu am o bagheta magica. Cand am venit aici, mi-am propus sa practicam un fotbal placut ochiului. Apoi ne-am schimbat obiectivul de pe o zi pe alta. Mi-am setat propriul meu obiectiv, de a termina printre primele 8. Acum vrem sa ramanem pe locul 5. Daca realizam asta va fi un sezon minunat. Imi cer scuze daca fanii vor mai mult”, a declarat Marius Sumudica la conferinta de presa.

Dupa 20 de etape, Kayserispor se afla pe locul 5 in clasament, cu 34 de puncte, la trei puncte de locurile de cupe europene.