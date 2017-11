Scandal in Belgia! Toata lumea i-a sarit in cap lui Boloni: un jucator a fost atacat si lovit cand isi celebra golul!

Antwerp, echipa antrenata de Boloni, a pierdut astazi meciul de pe teren propriu cu Charleroi, scor 1-3

Un moment foarte tensionat a avut loc in minutul 28, la golul de 2-1 inscris de Benavente pentru Charleroi.

In timp ce isi celebra reusita, Benavente a fost atacat cu cutii de metal, probabil fumigene, aruncate din tribune de suporterii lui Antwerp. Una dintre ele l-a lovit in umar pe jucatorul lui Charleroi.

La finalul meciului, Boloni a dat vina chiar pe cel atacat pentru incident, si a starnit furia oficialilor oaspeti.

Boloni a spus ca Benavente s-a bucurat provocator, chiar in fata galeriei lui Antwerp.

"Ar fi putut sa isi gaseasca si el un alt loc pentru celebrarea golului", a spus antrenorul roman.

Antrenorul lui Charleroi, Felice Mazzu, l-a contrazis pe Boloni: "Nu a fost nimic provocator. Si-a celebrat golul in zona cea mai apropiata de poarta la care a marcat. Sunt trairi naturale, pe care jucatorii le au dupa astfel de momente."

Presedintele clubului Charleroi a cerut federatiei sa ia masuri impotriva clubului gazda.

Dupa infrangerea suferita azi, Antwerp e pe locul 6 in clasament. Mouscron, echipa lui Mircea Rednic, e pe 8. Iar Anderlecht ocupa pozitia a 3-a in campionatul Belgiei, la 9 puncte in spatele liderului.