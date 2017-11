Reusita FABULOASA a jucatorului dat afara de AC Milan! Cum a marcat dupa ce a driblat 5 adversari

Japonezul Keisuke Honda a ales sa joace in campionatul Mexicului..



Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00 Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X!

Acesta joaca pentru Pachuca care a invins aseara in Cupa Mexicului pe Tijuana cu scorul de 4-0.

Extrema a marcat golul 3 al partidei dupa ce a driblat 5 jucatori adversi si l-a lobat pe portarul formatiei adverse, Manuel Lajud.

De-a lungul carierii sale, jucatorul in varsta de 31 de ani a mai trecut pe la TSKA Moscova, unde s-a lansat in fotbalul mare, si la AC Milan de unde a fost dat afara in aceasta vara.