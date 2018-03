"O combinatie intre Messi si Hagi!" Turcii au descoperit viitorul star mondial: Arsenal si Tottenham, in cursa pentru pustiul de 25 de milioane!

Turcii se lauda ca au viitorul star al fotbalului mondial.

Pustiul Abdulkadir Omur este propunerea turcilor pentru marea scena a fotbalului mondial. Mijlocasul central al lui Trabzon, in varsta de doar 18 ani, este considerat "o combinatie intre Messi si Gheorghe Hagi", potrivit site-ului UEFA.

Omur a debutat pentru echipa mare a lui Trabzon in ianuarie 2016, pe vremea cand avea doar 16 ani, iar de atunci a strans 10 partide si a marcat un gol. Pentru nationala Turciei Under 17 are 6 selectii si un gol si a strans si 3 prezente la nationala Under 19.

Englezii sunt deja pe urmele lui Omur. Arsenal si Tottenham se lupta pentru tanarul star al turcilor. Trabzon nici nu concepe sa-l cedeze pentru mai putin de 25 de milioane de euro.



sursa foto: turkish-football.com