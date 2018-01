Nu a mai castigat de trei meciuri, dar e multumit! Reactia lui Sumudica dupa egalul de azi: "Am luat un punct, am jucat sub o mare presiune!"

Marius Sumudica nu a mai castigat de trei etape in Turcia. Kayseri a remizat in ultima etapa, scor 1-1, cu Goztepe.

Antrenorul roman este multumit de rezultatul de egalitate avand in vedere ca in precedentele doua runde nu a luat nici macar un punct. Mai mult, Kayseri a terminat meciul cu Goztepe in 9 oameni.

"Suntem bucurosi ca am luat un punct dupa doua meciuri in care am pierdut. Vreau sa-mi felicit jucatorii, dar si pe suporterii lui Goztepe. Am jucat sub o mare presiune aici. Plecam fericiti de aici, dar nu meritam sa pierdem meciul cu Galatasaray din etapa trecuta", a declarat Marius Sumudica la finalul partidei.

In urma acestui rezultat, Kayseri se afla pe locul 5 in Turcia, cu 31 de puncte, la noua puncte in spatele liderului Basaksehir. Goztepe are tot 31 de puncte, dar este pe locul 6.