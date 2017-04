Moment critic pentru o legenda a lui Man United! Andy Cole a facut transplant de rinichi

Andy Cole, in varsta de 45 ani, va intrerupe pe durata recuprarii aparitiile in calitate de ambasador al lui Manchester United.

Andy Cole a fost supus unei operatii de transplant de rinichi, la doi ani dupa ce fusese diagnosticat cu o forma de insuficienta renala, anunta The Sun.

Locul trei in topul celor mai prolifici marcatori din Premier League ai tuturor timpurilor, cu 187 de goluri inscrise pentru Manchester United, Newcastle si Blackburn, Cole a contractat un virus care l-a dus insuficienta renala si i-a impus tratament permanent.

“Nu as fi spus nimanui. Dar primeam toate aceste mesaje – <<hey, Cole, cat te-ai ingrasat! Cine a mancat toate placintele?>>. Cand te ingrasi din cauza retentiei de apa, lucrurile ti se urca la cap, pentru ca nu poti sa te mai privesti in oglinda, intrucat stii ca nu mai esti cum ai fost. Simti ca nu mai esti acelasi om, nu mai ai aceeasi incredere in tine, dar in acelasi timp, nu ai ce sa faci”, declara legenda diavolilor rosii.

Cole a cerut discretie in urmatoarele luni, in cea mai dificila perioada a vietii sale.