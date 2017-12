MIRACOL pentru Chapecoense! E incredibil ce s-a intamplat la un an de la tragedia care a zguduit lumea fotbalului

Chapecoense s-a recladit in timp record dupa dezastrul aviatic de anul trecut.

Chapecoense a invins, duminica, pe teren propriu, pe Coritiba, in ultima etapa a campionatului Braziliei si, la un an de la tragedia aviatica de la Medellin, a prins un loc in preliminariile Copei Libertadores, editia 2018. Coritiba a retrogradat dupa acest meci

Chapecoense a invins cu scorul de 2-1, marcand golul victoriei in minutul 90+5, prin Tulio de Melo. Kleber deschisese scorul in minutul 14, pentru Coritiba, dar gazdele au egalat in minutul 38, prin Elicarlos. Cu un egal, Coritiba s-ar fi mentinut in prima liga braziliana.

Chapecoense a ocupat in final locul 8, ultimul care asigura prezenta in preliminariile Copei Libertadores. Atletico Mineiro, locul 9, si Botafogo, locul 10, raman in afara principalei competitii sud-americane, rezervata cluburilor. "Chape" va evolua in al doilea tur preliminar.

Corinthians a castigat campionatul, pentru a saptea oara in istorie. Gremio Porto Alegre, detinatoarea trofeului Copei Libertadores, a ocupat locul 4.

Antrenorul formatiei Chapecoense, Caio Junior, si 19 dintre fotbalistii sai au decedat, la 29 noiembrie 2016, dupa ce aeronava care ii transporta la Medellin s-a prabusit in apropierea orasului columbian. Lotul echipei braziliene se indrepta spre Medellin pentru meciul cu Atletico Nacional, din prima mansa a finalei Cupei Americii de Sud (echivalentul sud-american al Ligii Europa).

Sase din cele 77 de persoane care se aflau in avion au supravietuit: trei fotbalisti, portarul Jackson Ragnar Follmann, fundasii Helio Hermito Zampier Neto si Alan Luciano Ruschel, jurnalistul Rafael Henzel, insotitoarea de bord Jimena Suarez si tehnicianul de zbor Erwin Tumiri.

Alan Ruschel a fost rezerva la partida de duminica.