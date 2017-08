Mevlija, fostul capitan al lui Dinamo, transferat azi de Zenit pe 8 MILIOANE €! Cu cati bani se alege Dinamo

Zenit l-a transferat astazi pe Mevlija de la Rostov pentru 8 milioane de euro, ceea ce inseamna bani importanti si in conturile clubului Dinamo.

Dinamo l-a cedat anul trecut pe 700.000, dar a pastrat si un procent de 10% din viitorul transfer, asa ca mutarea de azi ii va aduce clubului inca 800.000 de euro, anunta DigiSport.

Mevlija este zilele acestea la lotul Sloveniei, pentru meciurile cu Slovacia si Lituania.

Miha Mevlja is a Zenit player! The 27-year-old defender joins us from Rostov on a 4-year deal. More➡️https://t.co/2VYJTf1l3O #DeadlineDay pic.twitter.com/uH3UH94QdG