"Messi! Messi!" Ronaldo, scos din minti de fanii arabi! Ce gest a facut catre ei. VIDEO

Cristiano Ronaldo a fost atacat de fanii lui Al Jazira.

Arabii au facut tot ce le-a stat in putinta pentru a-l enerva pe Ronaldo in semifinala Campionatului Mondial al Cluburilor cu Real Madrid.

"Messi! Messi!" a fost scandarea favorita a arabilor. Ronaldo i-a auzit si a facut un gest catre ei prin care parea sa spuna: "Ce vreti de la mine?".

Pana la urma, portughezul a inscris pentru 1-1.

Al Jazira fans keep constantly chanting “MESSI MESSI MESSI” to Ronaldo and he gets mad ???????? loool pic.twitter.com/ahqLKCkv3i