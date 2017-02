In urma cu un an era "Misu de la Botosani", astazi este intre cei mai buni. Echipa ideala a Cupei Africii 2017

Camerun a castigat Cupa Africii 2017, disputata in Gabon, dupa o finala castigata cu 2-1 in fata Egiptului. Aboubakar si N'Koulou au fost eroii "Leilor neimblanziti", dar si fostul "botosanean" Ngadeu.

In urma turneului final al Cupei Africii, organizatorii au anuntat si cea mai buna echipa.

Cel mai bun prim 11 al CAN 2017 are in componenta trei camerunezi, doi egipteni, doi ghanezi, doi burkinabezi, un senegalez si un congolez.

Michel Ngadeu-Ngadjui, fostul fundas al lui FC Botosani, acum la Slavia Praga, a fost si el desemnat in echipa ideala.



FOTO: Ngadeu, intr-un FC Botosani - Viitorul

Echipa ideala a CAN 2017

Portar

Fabrice Ondoa (21 ani) - Sevilla B

Fundasi

Kara Mbodji (27 ani) - Anderlecht

Ahmed Hegazy (26 ani) - Wadi Degla

Michel Ngadeu (26 ani) - Slavia Praga

Mijlocasi

Daniel Amartey (22 ani) - Leicester

Charles Kabore (28 ani) - Krasnodar

Christian Atsu (25 ani) - Newcastle

Mohamed Salah (24 ani) - AS Roma

Christian Bassogog (21 ani) - Aalborg

Atacanti

Bertrand Traore (21 ani) - Ajax

Junior Kabananga (27 ani) - Astana