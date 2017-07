Germania este campioana europeana U21. Nemtii au rapus echipa plina de vedete a Spaniei cu 1-0

Germania a castigat finala cu 1-0.

Reprezentativa under 21 a Germaniei a castigat, vineri, Campionatul European, invingand in finala competitiei, disputată la Cracovia, selectionata similară a Spaniei, scor 1-0.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Weiser, in minutul 40.Germania a mai castigat o dată titlul european under 21, in 2009. Spania are in palmares patru astfel de titluri, obtinute in 1986, 1998, 2011.

Spania pornea ca mare favorita inainte de meci, avand o cota de 1,90, in timp ce Germania avea o cota de 4,30 pentru o victorie in 90 de minute. Echipa spaniola a avut in teren mai multi jucatori consacrati deja, ca Bellerin, jucatorul lui Arsenal, noul transfer al Barcelonei, Deulofeu, Saul sau Asensio, cel care a marcat in finala UCL pentru Real Madrid in acest an.