Au dat 60 de milioane acum O SAPTAMANA pe Carrasco si Gaitan. Scor HALUCINANT pentru Dalian in China. Cu cat a luat bataie in prima etapa

Dalian Yifang a facut 3 super achizitii in aceasta iarna!

Carrasco si Gaitan, adusi de la Atletico Madrid cu 60 de milioane de euro, plus portughezul Fonte, transferat de la West Ham, i-au facut pe sefii clubului sa astepte un campionat cu rezultate mari. Doar ca sezonul a inceput cum nu se putea mai prost. Dalian a pierdut cu 8-0 in deplasarea de la Shanghai cu SIPG, echipa lui Oscar si Hulk. Pana la pauza a fost 3-0, apoi SIPG s-a dezlantuit in partea a doua. In ultima jumatate de ora a mai inscris de 5 ori!

Dalian e nou-promovata, in timp ce SIPG a terminat in 2017 pe locul 2.