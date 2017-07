Apartamentul unui jucator chilian, spart de hoti in timpul finalei Cupei Confederatiilor. Ce au putut sa fure acestia

Apartamentul atacantului chilian Mauricio Pinilla a fost spart duminica; hotii au plecat cu bijuterii de 1,8 milioane de dolari.

Apartamentul fotbalistului chilian Mauricio Pinilla a fost spart, duminica, in timpul finalei Cupei Confederatiilor, cand jucatorul echipei Genoa era plecat impreuna cu familia sa pentru a urmari la televizor meciul din Rusia. Hotii au plecat cu bijuterii si ceasuri in valoare de 1,8 milioane de dolari.

Pinilla a declarat pentru presa chiliana ca hotii aveau informatii ca apartamentul din Santiago de Chile era gol, astfel ca au patruns fara probleme. Dupa ce au intrat in apartament, hotii s-au dus direct la dormitorul principal, unde se afla un seif, au deschis seiful si au plecat cu continutul acestuia - bijuterii, o colectie de ceasuri si alte obiecte de valoare.

"Suntem tristi, ni s-a intamplat ceva foarte urat. Au luat obiecte in valoare de aproape 1.200 de milioane de pesos, toate bijuteriile noastre, stranse in 14 ani de cariera in strainatate", a afirmat fotbalistul.

El a constatat furtul in momentul in care s-a intors la apartament impreuna cu sotia sa si cei trei copii ai lor.

Mauricio Pinilla, in varsta de 33 de ani, are contract cu Genoa pana in 2018.