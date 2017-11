Adi Popa, trecut pe lista jucatorilor care pleaca din iarna! Unde ar putea ajunge "Motoreta"

Adi Popa este foarte aproape de o despartire de Reading.

Presa engleza noteaza ca romanul nu se mai afla in vederile antrenorului Jaap Stam si este posibil sa plece in perioada de transferuri din iarna.

"Sunt jucatori care isi vor dori sa plece in iarna. Adi Popa este unul dintre ei. Alaturi de el, Sam Smith, Josh Barrett, Tyler Blackett sau Pelle Clement se gandesc deja la un nou pas in cariera", noteaza cei de la getreading.co.uk.

In ultima perioada, in presa engleza au aparut informatii conform carora Adi Popa ar fi dorit de Panathinaikos. Grecii l-au mai dorit pe mijlocasul roman si inainte ca acesta sa ajunga la Reading, astfel ca interesul lor nu ar fi deloc unul surprinzator. Panathinaikos ar dori sa-l achizitioneze pe Popa in iarna, sub forma de imprumut, si in functiile de evolutiile acestuia sa activeze clauza pentru un transfer definitiv.