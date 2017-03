TRAGEDIE in familia lui Schumacher! Unchiul fostului pilot a murit

Familia lui Michael Schumacher este din nou indurerata.

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra! Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca!

Unchiul favorit al lui Schumacher, Karl-Heinz Schumacher, a murit ieri dupa o lupta lunga cu cancer intestinal. Acesta avea 65 de ani si era cea mai apropiata ruda a fostului pilot de Formula, care ramane in continuare in stare vegetativa dupa accidentul de ski suferit la sfarsitul anului 2013!



Decesul lui Karl-Heinz a cauzat tristete mare in familia lui Michael Schumacher, incercata si asa extrem de mult din cauza situatiei neschimbate a fostului pilot.