McGregor de Romania isi intimideaza rivalii cu tatuajul de pe piept si e gata de batalia din cusca! Gala de MMA in care se mai bat Lungu si Bestia Moldoveni e luni, 22:00, la PRO X

McGregor de Romania isi spulbera rivalii in drumul spre UFC. Romanul vrea sa semene cu McGregor si in cusca, nu doar la infatisare.

McGregor de Romania trage ca un nebun la sala si isi intimideaza rivalii si cu lupul dacic tatuat pe piept. La ultimul meci, el a stat in cusca doar cateva secunde.



"Nu ma asteptam sa fiu asa de rapid, in 8 secunde sa castig meciul. Nici n-am apucat sa ma incalzesc, dar asta a fost pentru binele meu", spune Ciprian Maris.



McGregor de Romania, Bestia Moldovei, Rambo si Sandu Lungu se bat luni, de la 22:00, in gala de MMA de la PRO X.