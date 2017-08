Vestea BUNA in seara viselor DISTRUSE pentru Steaua! Ce sanse are sa fie cap de serie in grupele Europa League

Steaua ramane cu visul grupelor Champions League. A fost eliminata de Sporting dupa o repriza a doua de cosmar pe National Arena.

Stelistii continua drumul european in Europa League. Echipa lui Dica e sigura de urna a doua la tragerea la sorti de vineri dar pot fi chiar in prima urna, a super favoritelor, daca Fenerbahce, Ajax si Brugge vor fi eliminate din play-off-ul Europa League. Si exista sanse importante ca asta sa se intample. Fener a pierdut in deplasare, 0-2 cu Vardar Skopje, Ajax a cedat acasa cu Rosenborg, 0-1, in timp ce Brugge a facut 0-0 pe teren propriu cu AEK Atena!

Stelistii spera astfel cu sanse importante la primavara europeana, unde au ajuns ultima data cu Reghecampf antrenor, in 2013. A fost anul ultimelor mari meciuri europene, cu Ajax eliminata dupa o revenire fantastica la Bucuresti si Chelsea invinsa in Romania!

Toate meciurile Stelei din Europa League sunt live in aceasta toamna la PRO TV!