"Surprize in echipa de start? Sa vedem cum dorm diseara!" :) Ce a spus Contra inaintea meciului URIAS cu Bilbao

Cosmin Contra spune ca Dinamo va lupta pana in ultimul minut al meciului cu Athletic Bilbao si spera sa reuseasca surpriza si sa se califice in play-off-ul Europa League.

"Este un meci important, Bilbao are avantajul scorului. Venim cu mare incredere, vrem sa luptam pana in ultimul minut si sa producem surpriza. Sper ca jucatorii sa nu intre timorati, sa repetam a doua repriza din meciul tur, daca reusim, avem si noi sansele noastre de calificare. Maine trebuie sa facem un meci fara greseli, sa fim la inaltime tactic si fizic. Bilbao incepe meciurile foarte tare si incearca sa marcheze repede. Nu trebuie sa ne fie frica si sa le punem probleme.

Toate meciurile sunt importante, asta e special ca e in Europa League, e adevarat am familia la Madrid, dar pentru mine e un meci de calificare mai departe si il tratez ca atare", a spus Contra.

Cosmin Contra a subliniat ca jucatorii de la Dinamo au o mentalitate de invingatori si lupta pana in ultimul moment. "Echipei mele nu-i lipseste mentalitatea de a castiga meciurile, nu am putut sa reprosez asa ceva, au o mentalitate foarte buna, la asta lucrez fiecare zi, sa lupte pana in ultimul minut si sa incerce sa castige fiecare joc.

Ma asteptam ca in tur jucatorii sa dea dovada de respect si sa aiba putina teama, a venit o echipa mare, nu mai jucasem de cinci ani in cupele europene, dar am demonstrat ca putem lupta cu ei. Dupa marcarea golului nostru am inceput sa dominam. Athletic nu se va multumi maine cu 0-0, va incerca sa atace si primele 15-20 de minute va face acest lucru", a precizat Contra.

Intrebat daca vor fi surprize in echipa la meciul de maine, Contra a spus: "Depinde cum dorm in seara asta. Nu stiu daca vor fi surprize, 99 la suta am echipa care va intra maine pe teren, depinde cum ii vom vedea pe baieti la antrenament".





Jucatorii lui Contra la antrenamentul oficial dinaintea partidei cu Athletic Bilbao. pic.twitter.com/vUseaKPXr2 — Ortansa Cazacu (@OrtansaCazacu) August 2, 2017

Patronul lui Dinamo,Ionut Negoita, isi face poze pe bijuteria de stadion al lui Athletic Bilbao, San Mames. pic.twitter.com/uGA8y3z1dw — Ortansa Cazacu (@OrtansaCazacu) August 2, 2017