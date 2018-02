"Suntem in 2018 si tot mai exista sunete de maimute in tribune!" Mesajul incredibil dupa meciul de aseara din Europa League! Ce i-a acuzat pe fani

Borussia Dortmund s-a calificat cu noroc in optimile Europa League dupa un egal obtinut in finalul meciului cu Atalanta.

Imprumutat de Chelsea la Borussia Dortmund pana in vara, Michy Batshuayi a inceput formidabil la echipa din Germania, reusind sa inscrie 5 goluri in primele 4 partide. La meciul de aseara contra celor de la Atalanta nu a marcat insa s-a bucurat alaturi de colegi de calificarea in optimi gratie golului inscris de Schmelzer in minutul 83 pentru 1-1, dupa 3-2 in favoarea Borussiei in tur.

La final, Batshuayi a avut un mesaj foarte dur la adresa suporterilor italieni prezenti la meci, acuzandu-i de rasism! Partida s-a disputat pe stadionul celor de la Sassuolo: "Suntem in 2018 si inca mai exista sunete de maimute in tribune.. serios?! Sper sa va distrati uitandu-va la restul competitiei la TV in timp ce noi am trecut mai departe #spuneNUrasismului #mergetilapanteraneagra" a fost mesajul postat pe net de catre Batshuayi.