"Sunt foarte fericit, ma simt excelent in Romania!" Reactia lui Le Tallec dupa ce a marcat la debutul la Astra

Astra a castigat mansa tur a duelului din turul 2 preliminar al Europa League contra celor de la Zira cu scorul de 3-1.

Fostul jucator de la Liverpool, Le Tallec, a marcat la debut si dezvaluie ca se simte excelent in Romania. Francezul nu este inca pus la punct cu pregatirea fizica si a jucat doar o repriza cu Zira.

"A fost foarte bine pentru mine. Sunt foarte fericit, pentru ca au fost primele 45 de minute ale mele la Astra, am marcat si am castigat. Viitorul suna bine. Trebuie sa lucrez mai mult, pentru ca inca nu sunt pregatit suta la suta.

Avem o sansa buna de a ne califica, asa ca trebuie sa mergem acolo si sa ne aparam bine in primul rand. Apoi, sa marcam un gol sau doua. Fratele meu joaca la Steaua Rosie Belgrad, mi-ar placea sa joc impotriva lui.



Dupa primele mele zece zile ma simt foarte bine in Bucuresti, locuiesc in Bucuresti, e o capitala fantastica. Ionita e un jucator foarte bun, sper ca in viitor sa imi dea cateva pase de gol. Trebuie sa joc mai mult, pentru ca abia am venit din vacanta. Nu am facut pregatirea cu echipa, asa ca am nevoie de cateva zile pentru a deveni mai bun" a spus Anthony Le Tallec la Dolce Sport.

"Cei de aici au incredere in mine si au asteptari foarte mari. Ma bucur ca am reusit sa marchez, sa imi ajut echipa si am reusit sa castigam. Am dat in continuare peste nas celor care nu au incredere in mine, pentru ca eu consider ca am facut un meci foarte bun. Dar depinde de mine sa o tin tot asa. Domnul Edi are incredere si mi-a spus ca in 6 luni trebuie sa fiu la nationala si asta imi doresc" a spus si Ionita.