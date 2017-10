"Steaua inseamna TOTUL pentru mine!" Dica, asa cum nu l-ai vazut niciodata! Ce a spus despre cosmarul Middlesbrough

Bucurati-va de fotbal, in direct la PRO TV! Joi, 2 noiembrie, 22:00 Steaua - Beer Sheva!

Cosmarul Middlesbrough nu-i va da niciodata pace lui Nicolae Dica, cel care putea sa aiba in palmares trofeul Cupa UEFA, chiar daca rata finala din cauza acelui cartonas galben blestemat din finalul partidei de pe Riverside. Dica spera sa stearga aceasta amintire tot cu Steaua, de data asta ca antrenor.

"Steaua inseamna totul pentru mine si pentru mine e o onoare sa antrenez aceasta echipa, la fel cum a fost o onoare sa joc la aceasta echipa si ca am putut sa fac performanta. La Steaua am avut cele mai mari performante si sa castig campionate. Am fost aproape sa ne calificam in finala europeana si insemna foarte mult pentru noi ca jucatori" spune Nicolae Dica in magazinul Europa League.

Dica considera ca in ciuda faptului ca este la primul post important in cariera de antrenor este capabil sa aiba reusite importante cu Steaua: "Chiar daca sunt un antrenor fara experienta, cum se spune, consider ca am capacitatea necesara sa duc Steaua cat mai departe in competitiile europene, sa facem performanta pentru ca asta se doreste la un club mare" a mai spus Dica.

Antrenorul Stelei a avut un impact important la partida cu Beer Sheva din Israel cand l-a trimis pe teren pe Gnohere iar acesta a reusit o dubla imediat! Dica a dezvaluit ce i-a spus atacantului francez: "Am avut o discutie cu el inainte de joc si i-am spus ca a fost planul meu tactic sa il introduc daca aveam un rezultat pozitiv pana in minutul 60, aveam nevoie de un atacant care sa intre" a incheiat Dica.

Magazinul Europa League cu Nicolae Dica si Eddy Gnohere este duminica de la ora 13.30 la Pro X.