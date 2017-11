Doar 5 echipe sunt calificate in primavara UEL pana acum: Steaua e intr-o galerie selecta! AC Milan nu e inca sigura, Everton, cu 150 de milioane investite in vara, e OUT

Stelistii nu au invins-o pe Hapoel Be'er Sheva si la retur, reusind doar o remiza pe National Arena, scor 1-1, dar si-au indeplinit obiectivul. Echipa antrenata de Nicolae Dica s-a calificat in primavara europeana cu doua etape inainte de finalul grupelor.

Stelistii se pot lauda ca sunt intr-o galerie selecta. Alaturi de ei, inca patru formatii au obtinut pana acum calificarea in primavara Europa League: Arsenal, Lazio, Zenit si Dinamo Kiev.

Formatia ros-albastra a acumulat 10 puncte in patru partide disputate in Grupa G, din care mai fac parte Viktoria Plzen, Hapoel Be'er Sheva si FC Lugano. In aceeasi situatie se afla si Arsenal, Zenit si Dinamo Kiev, Lazio fiind singura echipa cu maximum de puncte posibile: 12.

Spre deosebire de stelisti, AC Milan, formatie care a investit sume ametitoare in vara, nu a reusit sa isi asigure deocamdata calificarea dintr-o grupa cu AEK Atena, Austria Viena si Rijeka. Italienii au 8 puncte, ei remizand cu AEK Atena si la Milano, si in Grecia, aseara.

Marea surpriza a fazei grupelor este Everton. Echipa engleza, care a investit peste 150 de milioane in vara, este ca si eliminata, dyoa ce a facut doar 1 punct dintre meciurile Grupei E, din care mai fac parte Atalanta, Lyon si Apollon Limassol.

Situatia grupelor UEL