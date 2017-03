Stanciu i-a lasat cu ochii in soare! Ce a facut dupa golul marcat pentru Anderlecht: "E suparat!" VIDEO

Nicolae Stanciu a fost declarat jucatorul saptamanii in Europa League de catre UEFA.

Stanciu a devenit titular doar in Europa League la Anderlecht, club care a platit 10 milioane de euro pentru transferul sau de la Steaua.

Antrenorul il tine pe banca in campionat si a inceput sa-l foloseasca din ce in ce mai rar. Imediat dupa meciul cu APOEL, castigat de Anderlecht prin golul marcat de el, Stanciu a raspuns la cateva intrebari la microfonul RSCA TV, dupa care a plecat, desi reporterul nu terminase interviul.

Ne simtim minunat pentru ca am facut un meci fantastic. Ne-am realizat obiectivul castigand. Trebuie sa ne luptam mai mult in retur. Golul meu a fost unul simplu, o actiune frumoasa, dupa o pasa foarte buna de la Alex (Chipciu). Sunt foarte multumit ca am marcat. Repriza a doua nu a fost slaba. Am fi putut sa mai inscriem de doua sau trei ori. Adversarii nostri aveau nevoie sa marcheze si de aceea ne-am aparat mai mult, este logic", a spus Stanciu.



"Apoi a plecat fara sa raspunda la celelalte intrebari. Un gol a la Stanciu? Nu, nu, a fost singura reactie a lui si a plecat. Romanul probabil nu e multumit de minutele pe care le primeste din partea antrenorului Weiler. Dar presa nu are nicio legatura cu asta", scrie cotidianul belgian La Dernière Heure.