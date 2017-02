Reactia geniala a lui Zlatan dupa HATTRICKUL nebun reusit aseara in Europa League. Ce a anuntat

Zlatan a avut parte de o seara magica in Europa League.

Zlatan Ibrahimovic, autorul unei triple joi seara pentru Manchester United in fata lui Saint-Etienne (3-0), s-a amuzat vineri comparandu-se cu aventurierul jucat de actorul Harrison Ford, Indiana Jones, "care aduce intotdeauna un trofeu".

"Fiecare trofeu este pentru mine incredibil. Peste tot unde am fost, am castigat, deci daca pot castiga ceva aici, as fi foarte fericit pentru asta", a declarat Ibrahimovic, unicul marcator din victoria echipei sale in turul saisprezecimilor de finala ale Europa League.

"Cei care ma cunosc stiu ca am jucat la mai multe cluburi si ca fac intotdeauna ce pot mai bine. Peste tot unde ma duc, castig, deci sunt ca Indiana Jones", a adaugat cel care are deja titluri in campionatele Olandei, Italiei, Spaniei si Frantei.

Cu aceasta tripla, suedezul in varsta de 35 ani se afla la 23 de goluri marcate in toate competitiile de la venirea sa la Manchester United, in vara.

Numar de goluri pe care starul suedez ar trebui rapid sa-l mareasca, deoarece United este favorita in finala Cupei Ligii engleze, pe 26 februarie, impotriva lui Southampton, pe Wembley.