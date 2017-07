Primele cuvinte ale marelui Rivaldo la sosirea in Romania. Ce a spus legenda Braziliei inainte sa ajunga pe National Arena

Rivaldo a sosit pentru prima data in Romania pentru a-si vedea fiul la treaba. Acesta va asista la partida dintre Dinamo si Athletic Bilbao, din turul 3 preliminar al UEFA Europa League.

Rivaldo a sosit la Bucuresti in cursul zilei de ieri. Acesta a venit pentru a-si vedea fiul, pe Rivaldinho, la treaba in Dinamo - Bilbao.

"Sunt foarte fericit ca am venit in Romania. I-am promis fiului meu ca voi veni aici. Sper ca el si Dinamo sa faca un joc bun si sa castige", a spus Rivaldo la sosirea in Romania.

"Cred in sansa celor de la Dinamo si in sansa celor de la Craiova. Bilbao a avut un sezon foarte bun in campionatul spaniol, e o echipa care trebuie respectata. Cu Mutu nu am mai vorbit de mult timp. Stiu ca a fost un jucator mare, de clasa. Stiu despre fotbalul romanesc", a mai spus Rivaldo.

Acesta a vorbit si despre fiul sau.

"I-am spus mereu sa creada in el si sa nu asculte lumea care spune ca joaca doar pentru ca e baiatul meu. Au fost momente cand el a vrut sa se lase de fotbal, dar l-am indemnat sa continue", a conchis el.

Rivaldinho (22 de ani) a inceput sezonul cu un gol pentru Dinamo, in meciul cu Juventus Bucuresti, iar acum spera sa puncteze si sub ochii tatalui sau. Dinamo - Bilbao se va juca pe National Arena, de la 20:30.